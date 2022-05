C’est sous le thème « La RSE, source de création de valeur, quelle culture et quelle démarche RSE au sein de la banque ? » que la STB Finance a organisé, le 24 mai 2022, sous le parrainage de la STB Bank, un séminaire à Tunis pour débattre de l’une des plus importantes questions de la transformation positive de la banque, en présence de Mohamed CHOUIKHA, directeur général de la STB BANK, et de Karim BOUZGARROU, directeur général de la STB FINANCE.

La STB finance accorde de l’importance à sa contribution aux objectifs de développement durable.

« La STB tient à jouer un rôle fédérateur dans une économie positive, sociétale et environnementale performante », Mohamed CHOUIKHA, Directeur Général de la STB BANK

Cette idée est l’essence même de la stratégie développée par la STB, une démarche qui repose essentiellement sur les trois piliers économique, sociétal et environnemental.

Avoir un impact positif sur la société tout en étant économiquement viable, est un équilibre qui est aujourd’hui impératif pour être au diapason des changements et des challenges environnementaux qui nous attendent.

« La RSE est aujourd’hui une exigence de nos partenaires mais aussi des instances internationales, de nos jours elle n’est plus un choix mais une nécessité », Karim BOUZGARROU, directeur général de STB Finance.

Une philosophie traduite autour d’axes stratégiques pour notre pays, à l’instar du secteur de la santé publique envers lequel l’engagement de la STB est sans faille.

Effectivement, ce secteur est l’un des piliers de la Tunisie qui a démontré toute son importance lors de la pandémie de la COVID 19. Mais aussi d’autres secteurs tels que la culture, le sport et l’éducation. L’engagement social est aujourd’hui une composante non négligeable qui fait partie intégrale de l’ADN de la banque.

La STB de par sa vocation de banque citoyenne a toujours soutenu et continuera de soutenir plusieurs actions sociales à travers, entre autres l’accompagnement et le soutien aux manifestations à caractère entrepreneurial.

La RSE, un levier d’innovation et de synergie du groupe STB

La nécessité d’avoir un écosystème de création de valeur est l’un des objectifs primordiaux de la STB dans son processus de développement de la coopération transversale avec le monde qui l’entoure.

Entreprendre des sessions de formations concernant la RSE est une condition sine qua non dans la stratégie de la banque afin d’imprégner toutes les filiales du groupe de cet engagement extrêmement important.

Il est de la responsabilité des fonctions Risques et Contrôle de contribuer à la bonne mise en œuvre des dispositifs liés aux exigences nouvelles en matière de RSE et à leur évaluation.

« Le DÉFI de la STB est de Jouer un rôle de catalyseur pour initier l’engagement de ses filiales et de ses clients sur la voie des ODD avec de bonnes pratiques innovantes et inspirantes afin de co-construire une vision stratégique et durable », Zeineb KASSAB, directrice RSE, STB Bank.

Mais comment mesurer concrètement cet impact sur les activités de la banque ?

Afin de garantir un résultat concret qui permettra de renforcer cet engagement, la STB tend aujourd’hui à développer ses outils de collecte d’informations pour mesurer l’impact environnemental et sociétal de son activité.

La prospérité et l’équilibre économique impliquent essentiellement d’élargir son champ de vision vers une transformation qui englobe la performance sociale, environnementale et la finance durable, et ce pour plus de performance, d’attractivité, et de compétitivité.

La RSE est aujourd’hui sans contestation pour nous un levier de développement interne et externe et une source de synergie qui traduit des engagements plus globaux de la banque.