Depuis deux ans, la STB s’est engagée pour réinventer ses processus afin de mettre l’expérience client au sein du modèle de la banque digitale. Ce processus n’était pas un effet de mode mais une réelle conviction de mettre à la disposition des clients, les innovations technologiques les plus efficientes qui révolutionnent la pratique bancaire vers la transformation digitale totale.

Ainsi, la banque a su allier le meilleur de l’humain et du digital pour confirmer sa position de Banque plus experte et proche de ses clients et partenaires, reconnue aujourd’hui par l’Union arabe des banques comme la meilleure banque digitale en Afrique du Nord et la plus réactive dans ce domaine.

La digitalisation s’illustre clairement, à travers la plateforme «STB Direct» qui est une plateforme BANKTECH, ouverte et dont l‘objectif est l’enrichissement des parcours clients, via la démarche innovante de transformation digitale.

Cette transformation a ciblé la révision du modèle des services bancaires : d’une banque de produits et services vers une banque agile pointant les besoins complexes des clients et leurs usages. A cet effet, «STB Direct» se focalise sur l’enrichissement de l’expérience client : de la résolution des peines clients vers l’enchantement.

De ce fait, grâce à une architecture «Open Banking» et une démarche de «créative thinking», un ensemble de parcours clients ont été identifiés dont cinq ont été mis en exploitation notamment aux clients Retail, à savoir DigiTransfert, DigiCarte, DigiEpargne, DigiCrédit et DigiActionnaire.

D’autres parcours sont en cours de finalisation pour améliorer davantage l’expérience client de façon continue.

Globalement, et en rythme avec l’évolution des usages des consommateurs, la STB multipliera encore les nouveaux services liés à sa vocation de Banque digitale notoire pour offrir à ses clients plus d’autonomie, de simplicité et de conseils et les aider à gérer efficacement leur transactions.