La Bourse de Tunis a clôturé la séance du lundi 16 décembre 2019 sur un territoire positif.

Le Tunindex a réalisé une légère hausse de 0.01%, à hauteur de 6 984.41 points dans un volume total 2.640 MTND, selon MCP.

Le titre EURO-CYCLES a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0.240 MTND de ses capitaux à 18.73 TND avec une baisse de 0.05%.

Le titre ALKIMIA s’est monnayé à 45.10 TND, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une montée 6.06 % suivi de SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE qui a augmenté de 4.13% à 1.51 TND. Le titre SOTUMAG quant à lui a réalisé une hausse de 3.44 % 2.40 TND

Dans le vert, les titres BH ASSURANCE et SOTETEL ont gagné respectivement 2.98% 2.94% pour clôturer à 33.44 TND et 5.24 TND.

A la baisse, le titre SERVICOM a chuté de 3.12 % à 0.62 TND, suivi de MAGASIN GENERAL, dont le titre a baissé de 3.09 % à 31 TND. Le titre ATTIJARI LEASING a, quant à lui, baissé de 2.98 % à 10.39 TND.

Dans le rouge, les titres SPDIT et HANNIBAL LEASE ont baissé, respectivement, de 2.95% et 2.88 % à 8.54 TND et 4.71 TND.