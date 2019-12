L’Observatoire du tourisme organise un séminaire sur les opportunités du marché hollandais en 2020. La rencontre aura lieu jeudi 19 décembre 2019, de 9h30 à 12h30h, au siège du ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

Le président de l’Observatoire du tourisme et directeur général de M.A.P (Marketing Advertising & Publishing), partenaire de l’opération, Afif Kchouk, souligne que le séminaire est placé sous le patronage de René Trabelsi, ministre du Tourisme et de l’Artisanat, qui en présidera l’ouverture, et parrainé par Nabil Bziouech, DG de l’ONTT, qui le clôturera.

Ledit séminaire vient en préparation de la participation tunisienne au Salon Vakantiebeurs qui se déroulera du 16 au 19 janvier 2020 à Utrecht aux Pays-Bas.