La STEG innove. La Société tunisienne de l’électricité et de gaz (STEG) vient de lancer une nouvelle prestation de paiement des factures via le téléphone portable, en utilisant la technologie USSD.

Toutefois, ce service est destiné aux “abonnés Basse tension”, disposant de cartes bancaires ou de cartes prépayées et affiliés à l’un des opérateurs de télécommunications (Ooreedo, Tunisie Telecom ou Orange).

Et pour ce faire, une convention a été signée entre la STEG, la Société monétique Tunisie (SMT) et la Société tunisienne de banque (STB).

“Ce nouveau mode de paiement des factures s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la qualité des produits et des services rendus à la clientèle et le développement des services basés sur les nouvelles technologies de l’information”, a indiqué Moncef Harrabi, PDG de la STEG, lors d’une conférence organisée à Gammarth, jeudi 12 décembre.

Harrabi a rappelé que la société a lancé, ces dernières années, une série de nouveaux services pour mettre à la disposition de la clientèle, des services de proximité, diversifier les moyens de paiement électronique et les canaux de communication et améliorer le recouvrement des factures.

Il s’agit notamment, de la domiciliation bancaire ou postale, de la mensualisation des factures et du paiement via les bureaux de poste ou le site web de la STEG.

Dans ce contexte, il a fait savoir que le nombre des opérations de recouvrement électronique a atteint les 235 mille opérations représentant des recettes à hauteur de 37 millions de dinars (MDT), à fin novembre 2019, contre 126 mille opérations (soit des recettes de 17 MDT) en 2015.

Concernant les dettes de la société, il a affirmé que celles-ci s’élèvent, actuellement, à 1,7 milliard de dinars, dont des dettes de près de 900 millions de dinars contractées par les sociétés publiques et les départements de l’Etat.

Harrabi a également annoncé que la Société se penche sur plusieurs projets de numérisation des services, dont notamment le service d’envoi de factures par email, afin de permettre au client de sauvegarder ses factures électroniquement.

Khaled Bettayeb, directeur général de la SMT, a fait savoir que “cette prestation évitera, désormais, aux Tunisiens des déplacements inutiles et de la perte de temps”.

A noter que la STEG envoie, chaque année, environ 25 millions de factures, soit environ 100 mille factures quotidiennement.

Le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, soulignera de son côté l’impératif de s’adapter aux nouvelles technologies et de s’inscrire davantage dans les nouveaux services high tech, tout en valorisant les nouvelles applications conçues par les jeunes start-up tunisiennes.

Le ministre a salué l’effort déployé par la STEG en vue d’améliorer ses services ainsi que de diversifier et de renforcer sa production électrique, rappelant que la Société est engagée dans plusieurs projets, dans ce sens.

D’après lui, la centrale électrique de Borj El Amri-Mornaguia, qui dispose d’une capacité de production de 624 mégawatts, entrera en fonctionnement très prochainement.

La deuxième centrale électrique écologique à cycle combiné de Radès (450 Mw) sera, quant à elle, fonctionnelle durant la saison estivale 2020.

“Une fois ces deux centrales seront fonctionnelles, avec une capacité supplémentaire de près de 1000 Mw, on ne verra plus de black out en Tunisie”, a-t-il affirmé.