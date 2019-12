Selon le site web spécialisé, air-journal.fr, EasyJet ouvrira une vingtaine de nouvelles liaisons au cours de l’année 2020, dont douze au Royaume-Uni.

Mais parmi ces liaisons, une seule concerne particulière la Tunisie. Il s’agit de celle qui reliera la base de la compagnie low cost, EasyJet, de Londres-Gatwick à l’aéroport international d’Enfidha-Hammamet, et ce à partir du 2 mai, écrit le lsite français.

Dans ce cadre, la compagnie « proposera des départs mercredi à 16h20 (arrivée à 19h35) et samedi à 7h10 (arrivée à 10h25), les vols retour quittant la Tunisie mercredi à 20h20 (arrivée à 23h20) et samedi à 11h10 (arrivée à 14h10) ».

Autre bonne nouvelle pour le tourisme tunisien, Air Journal indique qu’“EasyJet sera en concurrence avec TUI Airways sur cette route, qui marque son retour dans le pays pour la première fois depuis 2015 et l’attentat à Sousse qui avait fait 38 victimes dont 30 Britanniques“. Rappelant au passage qu’elle s’était posée pour la première fois en Tunisie trois mois plus tôt, avec une liaison entre Stansted et Monastir.