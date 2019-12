L’Association tunisienne des parents et des élèves (ATUPE) a appelé, jeudi 12 décembre dans un communiqué, au démarrage immédiat de la réforme du système éducatif et à la mobilisation de tous les moyens logistiques et humains nécessaires à cette réforme.

L’ATUPE indique qu’elle a adressé des correspondances à ce sujet au président de la République, au président du Parlement et au chef du gouvernement désigné comportant un projet du code de l’enseignement et de l’éducation ainsi qu’une série de mesures urgentes et à moyen terme.

“La réforme du système éducatif est aujourd’hui une priorité absolue et une responsabilité constitutionnelle et politique qui concerne les décideurs, les parents et toutes les composantes de la société civile”, ajoute le communiqué.

D’après l’ATUPE, la réforme sérieuse doit commencer par la mise en place d’un référentiel juridique qui soit adopté de manière consensuelle afin d’instituer les fondements de l’école de demain loin de toute instrumentalisation politique, idéologique ou religieuse.

L’Association a, en outre, appelé les différents intervenants à examiner les moyens d’adopter son projet de code de l’enseignement et de l’éducation réalisé par des parents universitaires et spécialistes et comportant des mesures efficientes et sérieuses.