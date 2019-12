Selon le ministre de l’Intérieur, Hichem Fourati, 300 personnes en Tunisie sont concernées par l’assignation à résidence. Il précise que cette mesure ne signifie pas une assignation totalement restrictive si l’on tient compte de quelques exceptions motivées par des considérations professionnelles.

Dans une déclaration de presse, en marge du 43e congrès des chefs de police et de sécurité arabes tenu, mercredi 11 décembre à Tunis, Fourati a indiqué ne pas disposer de chiffres sur les personnes de retour des foyers de tension, mais celles-ci “seront judiciarisées”.

Sur un autre plan, Fourati a affirmé que la coordination s’intensifie avec tous les pays arabes dans ce domaine, ajoutant que la réunion d’aujourd’hui et celle des ministres arabes de l’Intérieur, en mars dernier, témoignent de la détermination des gouvernements à coordonner entre eux et à étudier davantage les stratégies sécuritaires dans le domaine de la lutte contre le crime organisé, notamment le crime transfrontalier, et de la lutte contre le terrorisme.

“Compte tenu de ses frontières ouest avec l’Algérie et est avec la Libye, la Tunisie coordonne avec ces pays quasi quotidiennement afin de limiter les déplacements des terroristes au vu des vastes distances frontalières avec l’Algérie et la Libye”, a-t-il affirmé.

Le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, Mohamed Ben Ali Koumen, avait relevé que le retour des terroristes des zones de conflit et des foyers de tension constitue un sérieux défi pour les pays arabes.