Le ministre de l’Education, Hatem Ben Salem, a inauguré, lundi 9 courant au lycée pilote de Siliana, une bibliothèque multimédia mise en place dans le cadre d’un partenariat avec l’association française active dans la promotion des livres et de la lecture (Biblionef).

Dans une déclaration à la TAP, le ministre a souligné, l’importance du partenariat entre le ministère de l’Education et l’association “Biblionef”, étant donné que l’année 2020 sera l’année de la lecture en Tunisie, notant que le partenariat avec les composantes de la société civile, que ce soit au niveau national ou international, fait parti des choix de son département.

“La bibliothèque multimédia représente le meilleur cadeau pour les élèves du lycée pilote de Siliana, dans la mesure où elle compte 3000 livres et sera étoffée de 2000 titres additionnels en langue arabe dans les prochains jours”, a indiqué Ben Salem, précisant que le ministère de l’Education envisage de généraliser cette expérience à la plupart des délégations régionales à l’éducation dans le pays.

Il a estimé que malgré la multiplicité des technologies modernes et le développement des procédés de lecture, “l’accès aux livres demeure l’un des acquis les plus importants de l’élève”, expliquant qu’il n’est pas permis de parler de la qualité de l’éducation sans fournir aux étudiants les moyens nécessaires pour s’adonner à la lecture. Il a ajouté que selon les statistiques, l’utilisation par l’élève d’un support papier, permet une mémorisation des informations de l’ordre de 70%.

La visite du ministre de l’Education au lycée pilote de Siliana a coïncidé avec un sit-in observé par un groupe d’enseignants du primaire nouvellement diplômés, pour exiger leur droit à une affectation directe et rejeter la formule contractuelle.

A noter que “Biblionef” est une organisation internationale non gouvernementale dont la mission est de faciliter l’accès des enfants et des adolescents défavorisés dans le monde entier aux livres et à la lecture, ainsi que de créer des bibliothèques publiques, scolaires et associatives et à les fournir en ouvrages, grâce aux dons de nouveaux livres issus de son partenariat avec de nombreux éditeurs français pour la jeunesse.