L’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE) a appelé, vendredi, à l’impératif d’améliorer le rendement de l’ARP et de former les membres de ses commissions afin d’accélérer l’examen des projets de lois.

Les recommandations, présentées, lors de clôture des travaux du premier panel de la 34ème édition des Journées de l’Entreprise, ont porté, également, sur l’impératif de sanctionner les absences des parlementaires et d’accélérer la mise en place des réformes indispensables, ainsi que de fixer un deadline ne dépassant pas les 60 jours pour adopter n’importe quel projet de loi.

Le président de l’IACE, Taieb Bayahi, a affirmé, dans une déclaration à la presse, que l’Institut propose d’accorder la priorité à la réforme de l’administration, pour que cette dernière devienne plus attractive pour les cadres, tout en facilitant le détachement des cadres dans la fonction publique et en développant un système informatique commun.

“Il est indispensable d’instaurer un Etat fort, efficace, souple, réactif et capable d’appliquer la loi et de tirer profit des avantages de l’ouverture sur le marché international”, a-t-il noté. Et de réitérer la nécessité d’améliorer le climat des affaires en favorisant la primauté de la loi et d’appuyer la Tunisie comme site attractif d’investissements.

Les experts à l’IACE ont expliqué la détérioration de l’économie du pays et le non parachèvement de l’implantation des instances constitutionnelles, 5 ans après la promulgation de la Constitution, par la faiblesse de l’Etat, son incapacité à mettre en place un plan stratégique et sa dépendance économique et financière.

A rappeler que plus de 1000 participants ont pris part, vendredi, à la 34ème édition des Journées de l’Entreprise. Les thématiques abordées, durant cette première journée, ont porté sur