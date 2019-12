Le ministère des Finances a entamé la révision des textes législatifs et procédures entravant le travail de la douane tunisienne. “Cette révision va permettre à la douane de faire face aux défis relatifs à la lutte contre la contrebande, la fraude, le crime organisé et partant aider à la relance de l’économie nationale”, a indiqué, vendredi, à Tunis, le ministre des Finances, Ridha Chalghoum.

Dans une déclaration aux médias, en marge de la cérémonie du 63ème anniversaire de la Douane, organisée au Club de la Sécurité Nationale à La Soukra, le ministre a ajouté que “le soutien moral et matériel aux cadres et agents de la Douane est très important pour qu’ils puissent accomplir leur travail et améliorer la qualité des services fournis aux citoyens et aux entreprises de manière à promouvoir l’économie nationale et lutter contre les divers dépassements (contrebande, fraude, commerce illégal …) “.