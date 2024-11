L’Ecole nationale des douanes, s’apprête à lancer le projet de son accréditation au système de certification des établissements de formation ISO 21001, en vue d’assurer une formation de base et continue aux agents douaniers, a affirmé mardi, à Fondek Jedid (gouvernorat de Nabeul), le colonel-major des douanes Abdelhakim Abidi, directeur général de cette école lors du colloque organisé sur le thème « Formation participative pour une protection solidaire » .

De son coté, la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Namsia, a affirmé lors de l’ouverture de ce colloque que l’Ecole nationale des douanes propose des sessions de formation, qui sont de nature à améliorer les prestations des agents douaniers, et à développer les services douaniers, grâce notamment au recours à la numérisation.

Elle a souligné, aussi, que l’Ecole est appelée à s’affilier au système de certification et de conformité ISO 21001, dédié au Management des organismes d’éducation/formation et ce à l’instar de l’École Nationale des Finances, l’Ecole Nationale d’Administration et le Centre de Formation d’Appui à la Décentralisation. Il s’agit d’instaurer un système de suivi et d’évaluation conforme aux normes internationales et de parvenir à simplifier les procédures, à assurer la fluidité de la circulation des biens et des personnes et à intégrer l’économie parallèle.

Elle a rappelé dans une déclaration à l’agence TAP, que la douane tunisienne joue un rôle important, au niveau sécuritaire et économique, à travers la mobilisation des ressources pour le budget de l’État, la lutte contre la contrebande, l’intégration de l’économie parallèle dans le circuit légal et l’amélioration des services fournis aux différents acteurs économiques ».

Pour sa part, le Colonel-major Chokri Jabri, porte-parole de la Douane Tunisienne, a affirmé que la Direction Générale des Douanes a adopté de nouvelles mesures afin d’accélérer les procédures douanières, dont la bonne gestion des marchandises saisies et l’équipement des postes de passage frontaliers d’appareils de contrôle à la pointe de la technologie.

Jabri a par ailleurs révélé que les services douaniers ont pu au cours des neuf premiers mois de l’année 2024, saisir des marchandises d’une valeur dépassant les 410 millions de dinars,.

Ils ont en outre, saisi plus de 32 kg de cocaïne, plus de 208 kg de cannabis et plus d’un million et 123 mille comprimés de stupéfiants et ce dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue.