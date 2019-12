Quelque 300 étudiants de l’Ecole supérieure de commerce (ESC), à Sfax, ont participé à la 2e caravane de l’entrepreneuriat organisée par le Centre d’affaires de Sfax, en partenariat avec le club ” IDER ” (Innovation et développement pour un entrepreneur rationnel) de l’ESC.

C’était l’occasion pour les étudiants de rencontrer des représentants des institutions financières et des structures d’appui, à l’instar de la Banque tunisienne de solidarité, Zitouna Tamkeen, le Centre de promotion des exportations (CEPEX) et l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII).

Cet événement leur a également permis de s’informer sur les domaines de l’investissement, du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des finances, de manière à les initier à l’élaboration d’idées de projet et à la culture de l’entrepreneuriat, souligne, à l’agence TAP, Wassim Souissi, président du club IDER.