La Tunisie bénéficiera, en 2020, de cinq nouvelles autorisations pour la pêche du thon rouge, dont une au profit de Monastir, a fait savoir le DG de la pêche et de l’aquaculture au ministère de l’agriculture, Ridha Mrabet.

Lors d’une séance de travail tenue, mercredi, au siège du gouvernorat de Monastir, consacrée au secteur de la pêche, Mrabet a indiqué que des négociations sont, en cours, avec la Commission internationale de la protection des thonidés de l’Atlantique (et des mers adjacentes), pour augmenter le quota de la Tunisie, en 2021, 2022 et 2023.

La Tunisie avait reçu 7 nouvelles autorisations, en 2019, et 8, en 2017. L’octroi des autorisations s’effectue, lors d’un tirage au sort, en présence des représentants du ministère de l’agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, ainsi que des professionnels et des gouvernorats concernés.