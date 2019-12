Un réseau d’experts sur l’égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail en Tunisie et en Egypte a été officiellement lancé, lundi, à Tunis. “Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet sur le travail décent en Egypte et en Tunisie élaboré par l’OIT en 2012 qui se poursuivra jusqu’en 2021″, a annoncé la conseillère technique principale du projet au sein de l’Organisation internationale du travail (OIT), Ines Ayari.

Ce réseau a été annoncé, ce matin à l’ouverture des travaux de la réunion sous-régionale des experts sur l’égalité des sexes sur le lieu de travail, organisés par l’Organisation internationale du Travail (OIT).

” La réunion prévoit notamment des sessions de formation pour renforcer les capacités des experts en Tunisie et en Egypte et les doter des connaissances et compétences nécessaires pour planifier et développer leur domaine lié à l’égalité des sexes sur le lieu de travail “, a indiqué Ayari, soulignant que des experts de l’OIT et des ministères de l’emploi et des affaires étrangères finlandais assureront ces sessions.

Dans une déclaration aux médias, la coordinatrice du projet sur le travail décent en Egypte et en Tunisie à l’OIT, Imen Zahouani Houimel, a indiqué que la Tunisie est en train de finaliser les procédures nécessaires à la ratification des conventions 129 sur l’inspection du travail dans le secteur agricole et 155 sur la santé et la sécurité au travail, soulignant que l’OIT est en train de faire pression sur un certain nombre de pays, notamment la Tunisie, pour qu’ils ratifient les conventions n°183 sur la protection de la maternité et n°189 sur le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques.

Selon elle, le nombre des conventions ratifiées par la Tunisie s’élève à 63 sur un total de 190 conventions élaborées par l’OIT.

De son côté, la ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées, Naziha Laabidi, a indiqué que malgré les progrès significatifs réalisés par la Tunisie dans le domaine de la législation sur l’égalité des sexes, la mentalité tunisienne porte toujours une vision inférieure aux femmes.

Elle a, dans ce contexte, souligné que le ministère œuvre à changer cette mentalité à travers ses différents projets dont principalement la “stratégie multisectorielle pour le développement de la petite enfance”, sur l’égalité des deux sexes et le respect mutuel entre eux.