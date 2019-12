Des articles de toutes les formes et de toutes les couleurs, de l’art de la table, de la bijouterie, de la maroquinerie, de la décoration, des vêtements, des accessoires ainsi que de produits du terroir meublent une centaine de stands au siège de l’UTICA, depuis samedi 30 novembre, dans le cadre du Salon international de l’art des femmes “Femin’Art International 2019”.

Cette manifestation, organisée par la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprises (CNFCE), en collaboration avec l’association internationale Women’s Group et en partenariat avec l’Office national de l’artisanat (ONA), vise à mettre en valeur la production et les créations des artisanes tunisiennes et des femmes chefs d’entreprises.

La présidente de Women’s Group, Karima Tomandal, a précisé, dans une déclaration à l’agence TAP, que cette rencontre permet de promouvoir les créations féminines dans les différents domaines, à travers les quatre coins de la République.

Elle a fait savoir, aussi, qu’à côté des femmes tunisiennes, ce salon est une occasion pour présenter chaque année les chefs d’œuvre féminins d’un pays choisi comme invité d’honneur.

Pour cette année, les organisateurs ont voulu mettre le cap sur le continent asiatique, en offrant l’opportunité aux représentants des ambassades de l’Inde, de l’Indonésie, du Pakistan… d’exposer une riche diversité d’articles de ces pays.

D’après Tomandal, cette manifestation est caritative, dans la mesure où les fonds collectés serviront à aider des associations tunisiennes, en l’occurrence l’association pour enfants trisomiques Arc En Ciel, SOS villages, le service pédiatrique cancérologie de Aziza Othmana…

Parmi les exposantes, Rachida Douili, artisane de poterie à Sejnane, a exprimé sa satisfaction de cette participation au salon, précisant que ce genre de manifestations permet aux professionnels de faire connaître leurs créations sur une large échelle et de commercialiser leurs produits.

Douili a estimé que certains produits, comme la poterie de Sejnane, sont toujours demandés et admirés par les clients tunisiens et étrangers.