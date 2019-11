La Tunisie ambitionne de mettre en place les mécanismes d’une coopération efficace avec la Jordanie, a indiqué le président de la Conect, Tarek Chérif, lors du Forum économique tuniso-jordanien, tenu samedi, à Oman.

Cette rencontre constitue une occasion pour définir des recommandations pratiques et réalisables dans ce sens, surtout que les deux pays bénéficient d’importants programmes d’appui, en l’occurrence d’un cadre légal à même de booster les échanges, à travers, notamment, la mise en place d’une zone franche et d’une grande zone de libre échange arabe, ainsi que la concrétisation des dispositions de l’accord d’Agadir.

Il a appelé, ainsi, à l’impératif de développer la coopération économique et commerciale et d’instaurer des relations de partenariat entre les secteurs privés tunisien et jordanien, tout en misant davantage sur les secteurs prometteurs.

Le président de la Conect recommande, dans ce cadre, d’accorder la priorité aux produits à forte valeur ajoutée, tels que la céramique, les équipements sanitaires et les secteurs électrique et mécanique, du côté tunisien, et les médicaments et les produits chimiques du côté jordanien.

Chérif a appelé les secteurs privés des deux pays, à mettre en place des projets de coopération et d’investissement mixtes, afin de développer les échanges des intrants industriels, en capitalisant sur l’expérience jordanienne avec les Etats Unis et celle tunisienne avec le marché européen.

Il a invité les hommes d’affaires des deux pays à intensifier les visites et les rencontres afin d’explorer les opportunités d’échanges, de complémentarité et de coopération industrielle.

La CONECT propose également de mieux exploiter l’accord d’Agadir, vu les grandes opportunités de partenariat qu’il offre notamment, en rapport avec le cumul des règles d’origine.

A noter que les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Jordanie ont enregistré en 2018 une évolution de 16% s’établissant à 101 MDT.

Le Conseil d’affaires tuniso-jordanien a été lancé en 2016 entre la CONECT et des hommes d’affaires jordaniens. Il se réunit annuellement, en alternance entre Amman et Tunis dans l’objectif d’élargir les horizons de la coopération économique entre les investisseurs des deux pays et de favoriser l’échange des expertises.