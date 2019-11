Les travaux de la 15ème session du Forum tuniso-japonais “Société, science et technologie” ont démarré, vendredi 29 novembre à Sousse, avec la participation de 250 chercheurs représentant des universités et centres de recherche tunisiens, marocains, algériens et japonais.

Selon le président de l’Université de Sousse, Ali Mtiraoui, cette manifestation scientifique organisée par l’Université de Sousse en coopération avec l’Université de Tsukuba offrira aux chercheurs maghrébins et Japonais l’occasion d’échanger leurs expériences, de partager leurs travaux et leurs expertises et de valoriser les travaux de recherche scientifique universitaire et leur exploitation dans le secteur industriel pour un développement durable, soulignant que cette rencontre scientifique permettra, également, de renforcer le réseautage entre les centres de recherche et les industriels.

Il a ajouté que des chercheurs tunisiens présenteront à leurs homologues japonais leurs recherches portant, notamment, sur l’huile d’olive et les herbes médicinales afin de les aider à les transformer en matières premières pour diverses industries pharmaceutiques modernes pouvant être commercialisées dans le monde entier.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, a mis l’accent sur la volonté de développer davantage la recherche scientifique universitaire à travers, notamment, la création de nouveaux mécanismes permettant de financer les recherches scientifiques appliquées à valeur ajoutée.

Il a ajouté que le financement public de la recherche scientifique appliquée dans les universités se situe entre 35 000 et 300 000 dinars, notant que les projets de recherche scientifique contribuant à la promotion de l’économie nationale et apportant des solutions pratiques à un ensemble de problèmes nationaux seront prioritaires en matière de financement.

Le ministre a rappelé les différents volets de la coopération scientifique entre la Tunisie et le Japon, citant notamment la création du pôle technologique à Borj Cedria.

Le Président de l’Université de Tsukuba, Hideo KIGOSHI, s’est dit convaincu que ce forum fournirait aux chercheurs des deux pays une occasion importante pour présenter les résultats de leurs recherches de manière à renforcer davantage la coopération scientifique entre les deux parties et à établir un partenariat pratique durable susceptible de s’étendre à l’ensemble de la région de l’Afrique du Nord.