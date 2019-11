Selon une décision du ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors, publiée au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) du 26 novembre 2019, l’indemnité financière attribuée aux enfants bénéficiant du programme de placement familial a été portée à 200 dinars par mois contre 150 dinars auparavant.

Instituée en 2015, l’indemnité financière de placement familial est destinée aux enfants admis au régime de pensionnat aux centres intégrés de la jeunesse et de l’enfance et qui sont pris en charge par leurs familles biologiques ou par des familles d’accueil pour couvrir leurs charges et leurs frais d’éducation.

L’enfant concerné est pris en charge provisoirement par une famille d’accueil en attendant la régularisation de la situation juridique et sociale.

Le placement familial peut durer de 1 jour à deux ans sinon plus dans certains cas spécifiques. En contrepartie, la famille d’accueil bénéficie d’aides multiples pour l’aider à subvenir aux besoins de l’enfant.