Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient de lancer le statut d'”Etudiant Entrepreneur” dans les universités et les institutions de l’enseignement supérieur et des instituts supérieurs des études technologiques, dans le cadre d’un programme qui vise à soutenir l’entreprenariat et le lancement de projets dans le milieu estudiantin, à partir de cette année universitaire 2019-2020, selon une circulaire publiée récemment par le ministère de l’enseignement supérieur.

Le programme en question s’inscrit dans le cadre de la contribution des centres de carrière et de certification des compétences (4C) à l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur dans des secteurs innovants et compétitifs et à leur accompagnement pour la création d’entreprises.

Il vise, également, à soutenir la formation pratique des étudiants et s’insère dans les efforts déployés pour permettre au système national d’enseignement supérieur de se conformer aux normes internationales en matière de formation, et d’établir des mécanismes permettant de développer l’esprit d’initiative chez l’étudiant et de renforcer sa capacité d’adaptation aux exigences de l’environnement professionnel.

Le programme entrepreneurial, se focalise sur le soutien des projets personnels, mais vise également à consolider le rôle des 4C, dans 25 instituts supérieurs d’études technologiques répartis sur les différentes régions du pays.

La candidature pour l’obtention du statut d'”Etudiant entrepreneur” requiert la clarté et la singularité de l’idée du projet, l’implication de l’établissement où l’étudiant poursuivi ses études dans ledit programme, l’adhésion de l’étudiant à des activités de la société civile ou dans un club, ainsi qu’une lettre de recommandation provenant du centre de carrière et de certification des compétences, comprenant les participations à des cercles de formation organisés par le centre en question.

Les étudiants souhaitant obtenir ce statut, doivent également avoir bénéficié d’une formation ou d’une certification, en plus la spécialisation initiale et d’un niveau excellent en français et en anglais.

Les candidats peuvent soumettre leurs candidatures individuellement ou en tant que groupe d’étudiants de différentes spécialisations ou institutions impliquées dans le programme “Etudiant Entrepreneur”, à condition que le nombre des membres d’un seul groupe ne dépasse pas les quatre étudiants, conformément à la circulaire. Les candidats sont tenus de consulter le portail www.4c.tn pour une inscription à distance.

Les candidats doivent soumettre une candidature accompagnée d’un CV, d’une lettre de recommandation et d’une lettre détaillée de l’idée du projet qu’ils comptent lancer.

En cas de réussite de cette initiative, la Tunisie n’aura plus besoin d’un ministère de l’Emploi. Amen!