La Bourse de Tunis a clôturé la séance du jeudi 28 novembre 2019 sur un territoire positif où le Tunindex gagne 0.14% à hauteur de 6 938.17 points dans un volume total de 2.818 MTND, a indiqué l’intermédiaire en bourse MCP.

Le titre MAGASIN GENERAL, tout en réalisant le plus fort volume et la plus forte hausse de la séance, draine 0.525 MTND de ses capitaux à 30.70 TND avec une montée de 5.97 % suivi de CEREALIS qui a augmenté de 4.80% à 6.55 TND. Le titre CELLCOM quant à lui a réalisé un relèvement de 4.10% à 3.80 TND.

Dans le vert, les titres TELNET HOLDING et ATTIJARI BANK ont gagné respectivement 3.25 % 3.05% pour clôturer à 9.19 TND et 31.40 TND.

A la baisse, le titre SOMOCER a réalisé une chute 3.06 % à 0.95TND, suivi de BH ASSURANCE qui a réalisé un déclin de 2.98 % à 33.47 TND. Le titre STB quant à lui s’est détérioré de 2.84% à 4.44 TND.

Dans le rouge, les titres SIAME et ICF ont réalisé un amoindrissement respectif de 2.30 % et 2.10 % à 3.81 TND et 120.90 TND.