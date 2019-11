La superficie totale emblavée pour la campagne 2019-2020 a atteint, au 27 novembre 2019, 412 000 hectares, soit 31% de la superficie totale programmée qui s’élève à 1,325 million d’hectares, a fait savoir, jeudi 28 novembre 2019, le ministre de l’Agriculture, Samir Taieb, lors d’une rencontre avec les médias tenue au siège du département.

Les superficies semées jusque-là se répartissent à raison de 94 mille hectares destinés au blé dur, 12,7 mille hectares, pour le blé tendre et 301 mille hectares pour l’orge et le triticale a-t-il précisé.

Le ministre a par ailleurs, indiqué que les quantités de semences sélectionnées mises à la disposition des entreprises du secteur, ont atteint jusque-là 218 mille de quintaux, contre 200 mille de quintaux durant la même période de la saison écoulée. Les quantités de semences ordinaires disponibles dans les régions se sont élevées, jusque-là, à 15,2 mille de quintaux.

S’agissant des engrais, le ministre a précisé que 41 mille tonnes d’ammonitre ont été mobilisés jusqu’à présent, contre 26 mille tonnes durant la même période de la saison écoulée.

Le ministre a par ailleurs, soulevé le manque enregistré cette saison, en matière d’engrais ” Super 45 ” dont seules 5357 tonnes sont jusque-là disponibles, à cause des arrêts de production enregistrés au niveau du Groupe Chimique tunisien, ce qui a obligé les agriculteurs à recourir de plus en plus aux engrais DAP, dont les quantités mobilisées ont dépassé jusque-là, 65,629 mille tonnes en dépassement des quantités envisagées.

Taieb a, en outre indiqué, que son département travaille actuellement, avec les autorités concernées sur un projet de création d’une Coopérative de transport agricole, pour faire face au problème de transport des produits agricoles, dont les céréales.

“Pour cette saison, comme pour la saison écoulée, nous nous sommes accordés avec la SNCFT pour assurer le transport des céréales via les lignes ferroviaires. Une option qui été renouvelée durant la saison écoulée, pour la première fois depuis plus de 10 ans”.