Une délégation de l’agence de notation Moody’s chez Samir Majoul

Samir Majoul, président de l’UTICA, a reçu, mardi 26 novembre 2019, une délégation de l’agence de notation Moody’s composée de Elisa Parisi-Capone et de Marie Diron.

La réunion, qui s’est déroulée en présence de Aref Belkhiria, membre du bureau exécutif de l’UTICA, et Jamel Ksibi, président de la Fédération nationale du bâtiment, a été consacrée à la situation politique et sociale en Tunisie, et en particulier à la note souveraine de la Tunisie.

Les deux parties ont également abordé des questions relatives à l’environnement des affaires et aux reformes à entreprendre par la Tunisie.

Les représentants de l’UTICA ont présenté notamment le point de vue du secteur privé sur les priorités économiques du pays et sur les relations entre les partenaires sociaux.

Ils ont mis l’accent sur l’importance du secteur privé dans l’économie nationale et exposé les grandes lignes du manifeste de l’UTICA pour la relance économique pour la période 2020/2025.