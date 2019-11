L’économie de l’Afrique du Nord a maintenu, en 2018, un taux de croissance de 3,15% contre 3,19% en 2017, a avancé l’économiste du bureau de la Commission économique pour l’Afrique du Nord (CEA), Aziz Jaid.

Présentant, mercredi 27 novembre, les résultats d’un rapport sur l’évolution des conditions économiques et sociales en Afrique du Nord, Jaid a expliqué que cette croissance est tirée principalement par la croissance de l’Egypte (5,3% contre 4,2%). La Tunisie et la Mauritanie ont amélioré leur croissance respectivement à 2,5% et 3,6%, alors que l’Algérie a vu sa croissance pratiquement stagner (1,5% contre 1,4% en 2017).

Selon l’économiste, la croissance du Maroc est passé de 4,3% en 2017 à 3% en 2018, et celle du Soudan est en récession (-2,3%).

L’analyse par pays montre que la croissance économique de la Tunisie en 2018 (2,5%) a été principalement portée par le secteur primaire (agriculture et pêche) qui s’est amélioré de 9,5% grâce aux conditions climatiques et pluviométriques favorables.

De même, le secteur des services, avec une croissance de 3,3% en 2018 contre 4,5% en 2017, s’est relativement bien tenu grâce aux services d’hôtellerie et de restauration.

L’activité industrielle manufacturière est quasi stagnante avec 0,5% en 2017 et 0,3% en 2018; 0,8% pour le secteur du BTP.

D’après le rapport, les finances publiques continuent d’être sous pression en 2018 avec un déficit budgétaire consolidé de 7,63% du PIB sous-régional causé principalement par les déficits des deux principales économies l’Egypte et l’Algérie.

Le commerce intra Afrique du nord en hausse de 33%

Le commerce intra Afrique du Nord a connu, en 2018, selon le même rapport, un rebond de plus de 33% par rapport à l’année 2017, passant d’un volume de 5,63 milliards de dollars à 7,50 milliards.

L’analyse par pays a révélé que la Tunisie, l’Algérie et l’Egypte dominent le marché interne d’Afrique du Nord avec près de 73% de parts de marché.

Les parts individuelles sont respectivement de 17% pour la Tunisie et de 28% pour l’Algérie et l’Egypte.

L’augmentation des échanges intra Afrique du Nord a amélioré le ratio de l’intégration commerciale de la sous-région, le faisant grimper à 5,44% en 2018 contre 5% en 2017.

Les résultats du rapport ont été présentés à l’occasion de la 34ème réunion du Comité Intergouvernemental de hauts fonctionnaires et d’Experts (CIHFE) pour l’Afrique du Nord sur le thème “La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) et l’emploi : l’impact d’une amélioration de la facilitation du commerce et de l’intégration régionale pour l’Afrique du Nord” qui se tient du 25 au 28 novembre 2019 à Assouan (Egypte), à l’initiative du Bureau sous-régional de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) en Afrique du Nord en partenariat avec le Ministère de la planification, de la planification, du suivi et de la réforme de l’administration de la République arabe d’Egypte.