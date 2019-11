Une importante délégation tunisienne d’entreprises du numérique s’est rendu au Canada, du 9 au 16 novembre 2019, à l’initiative de Tunisie Afrique Export, organisateur du SITIC Africa –pour Salon international du numérique dédié à l’Afrique.

Selon Férid Tounsi, PDG et fondateur de Tunisie Afrique Export, le programme de séjour de la délégation tunisienne a comporté deux étapes. La première a concerné une participation au SITIC AFRICA CANADA 2019, étape qu’il a qualifiée de “préparatoire” pour le SITIC AFRICA 2020, prévu du 9 au 11 juin 2020 à Tunis, plus précisément au Parc des expositions du Kram.

M. Tounsi nous a expliqué que le SITIC AFRICA CANADA 2019 a réuni plusieurs entreprises canadiennes, tunisiennes et africaines ouvertes sur la coopération triangulaire Canada-Tunisie-Afrique. Il a justement longuement insisté sur cette coopération triangulaire qui, selon lui, pourrait être très bénéfique à la fois aux entreprises tunisiennes du secteur du numérique et à l’économie nationale.

Quant à la deuxième étape du séjour au Canada, elle a été la plus importante dans la mesure où la Tunisie a été l’invité d’honneur de la 41ème édition de l’événement du Numérique québécois, en l’occurrence le “JIQ Action TI“.

A cette occasion, la délégation tunisienne a participé à un rassemblement de près de 2 000 entreprises québécoises du Numérique à Québec.

Toujours selon M. Tounsi, l’ambassadeur de Tunisie au Canada a accompagné la délégation tunisienne durant sur séjour au Canada et a organisé une rencontre avec le ministère de l’Economie et de l’Innovation du Québec à Montréal en vue de renforcer les liens de coopération entre la Tunisie et le Québec, notamment dans le numérique.

De passage dans les studios de WebmanagerCenter, Férid Tounsi a donné davantage de détails sur cette mission d’entreprises tunisiennes du numérique au Canada, mais également sur les préparatifs de la 4ème édition du Salon SITIC Africa 2020 qui aura lieu en juin à Tunis.

Vidéo