Vendredi 22 novembre 2019 se sont déroulés les pitchs de sélection du Enactus Tunisia Race lancé sous le thème “Technology for Social Good”.

Onze idées de projets et start-up ont été présélectionnées parmi les inscriptions reçues en ligne. Les candidats retenus avaient 3 minutes pour présenter leurs idées devant un jury composé de représentant d’Enactus Tunisie et de Tunisie Télécom suivies de 5 minutes questions réponses.

Les projets sélectionnés, suite à ces pitchs, vont participer à un bootcamp. Ils auront ainsi accès à des sessions de mentoring, formations et/ou accompagnement avec les partenaires d’Enactus Tunisie dans le but de les affiner, consolider et les développer.

Les projets présentés au pitch:

Trokkiny : Une application de dépôt-vente d’objets d’occasion et un espace de troc virtuel entre particuliers qui offre un moyen simple d’échanges de biens en ligne.

Carhabtek : Une application qui aide à mieux comprendre et suivre votre voiture en termes des services.

CowCheck : Un dispositif électronique pour les vaches portable sur le cou, composé principalement d'un capteur de mouvement qui aide les éleveurs à déterminer d'une manière précise et scientifique la période de chaleur. Grâce aux informations récoltées, les éleveurs peuvent gérer efficacement la taille de leur troupeau.

Khedma w Noss : Une plateforme électronique qui permettra aux étudiants d'avoir une première impression ou un "aperçu" de leur expérience professionnelle en et qui offre des opportunités de missions dans certains domaines.

Thnyti : Une plateforme de covoiturage intelligente, où les conducteurs et les passagers sont mis en correspondance automatiquement et en temps réel en fonction de leurs trajets et directions partagées afin de comprimer les coûts de carburant et d'usure des voiture

ComPro : Il s'agit de collecter les ordinateurs amortis, les réparer et les distribuer aux écoles ou les associations pour enfants et ce, dans le cadre de l'inclusion numérique. L'autre partie est vendue à bas prix afin d'assurer la durabilité du projet.

ExtraShift : Une plateforme de maching qui réunit les étudiants et les offreurs d'emploi pour des part-time jobs. Elle offre aux étudiants un travail flexible rémunéré, adaptable aux besoins des travailleurs.

Résona : un dispositif permettant d'amplifier le signal dans les zones non couvertes par le réseau mobile ;

Afratim : Une plateforme sociale d'écotourisme dont l'objectif est de permettre à la communauté de se connecter et de s'organiser en offrant des différents services aux éco-voyageurs et aux porteurs de projets éco touristiques

Il est à rappeler que suite au bootcamp (formations, accompagnement et mentoring), les projets sélectionnés participeront à la compétition de Enactus Tunisia Race powered by Tunisie Telecom qui se tiendra samedi 7 décembre 2019 au Laico Hotel afin de présenter l’avancement et le développement des projets devant un jury d’experts.

Un champion et un vice-champion seront annoncés ce jour-là :

Les Awards sont 3 000 dinars tunisiens pour le projet lauréat avec une incubation post-Race, et 1 500 dinars tunisiens pour le projet vice-lauréat, également avec une incubation post-Race.

Enactus Tunisia Race :

Enactus Tunisie Race est un concours lancé par Enactus Tunisie en Juillet 2019 powered by Tunisie Telecom sous le thème ‘’Technology for Social Good’’. Ce concours est dédié aux à jeunes porteurs d’idées et entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans, voulant développer ou mettre en œuvre des projets innovants et technologiques répondant aux grands enjeux que vit le monde aujourd’hui. Les solutions proposées devraient avoir des impacts positifs économiques, sociaux et environnementaux et répondre à un des objectifs de développement durable au moins.

A propos d’Enactus :

Enactus (Entrepreneurship, Action, Us) est une communauté d’étudiants, d’universitaires et de chefs et dirigeants d’entreprise qui s’engagent à utiliser la force positive de l’entrepreneuriat afin d’améliorer les conditions de vie des personnes et assurer un monde meilleur et durable. En mars 2016, Enactus Tunisie est créée en tant qu’association indépendante de droit tunisien.

Principe d’Enactus :

Les étudiants regroupés en équipe représentant chacune une institution de l’enseignement supérieur, réalisent ou développent un projet ou des projets d’entrepreneuriat social au profit de personnes dans le besoin, afin d’améliorer le niveau et la qualité de leur vie.

L’ensemble des projets réalisés par les étudiants lors de l’année universitaire, est présenté dans le cadre d’une compétition nationale, à un jury de dirigeants et de chefs d’entreprises dont la mission est de sélectionner la meilleure équipe qui a, le plus efficacement utilisé l’action entrepreneuriale afin de renforcer les capacités des personnes et de leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie et ce, d’une manière durable sur les plans économique, social et environnemental.

A travers cette expérience, les étudiants développent non seulement des projets, conciliant esprit d’entreprise et utilité sociale, qui améliorent durablement les capacités et les conditions de vie des personnes dans le besoin ; mais développent également leurs compétences humaines, managériales et entrepreneuriales, qui feront d’eux des leaders entreprenants et responsables.