Le Centre national de veille zoosanitaire situé dans la région de Chotrana 1 à la Soukra (gouvernorat de l’Ariana) a été inauguré, lundi, en tant que premier centre spécialisé dans le domaine de la formation continue et la consolidation des capacités vétérinaires accrédité par l’Organisation mondiale de la santé animale (OiE).

La directrice générale du centre, Chedia Sghaier, a déclaré à l’agence TAP que l’accréditation par l’OiE dudit centre est le couronnement des efforts que ce dernier a déployés au cours des cinq dernières années dans les domaines du contrôle et de la lutte contre les maladies animales, la transformation des produits animaliers, l’identification des maladies touchant les animaux et les autopsies vétérinaires.

Elle a ajouté que le centre a organisé 60 sessions de formation dont 7 sessions internationales, en plus de la formation de près de 933 cadres exerçant dans le secteur vétérinaire public et privé avec la participation de spécialistes du Maghreb arabe (Algérie, Mauritanie, Maroc et Tunisie), de l’Afrique subsaharienne (Nigeria, Bénin, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal et Tchad) et du Moyen-Orient (Jordanie), en plus de stages au profit de cadres des Iles des Comores, à la demande de l’Organisation arabe pour le développement agricole (OADA).

Pour sa part, le ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, a indiqué, lors de l’inauguration du centre, que “celui-ci est un acquis national et dispose d’un rayonnement maghrébin, africain et arabe se distinguant par ses capacités à former les compétences et les cadres dans le domaine de la santé zoosanitaire et la médecine vétérinaire en général”.

“L’obtention par le centre de l’accréditation de l’OiE permettra de renforcer le rayonnement de la Tunisie à l’échelle internationale dans le domaine de la formation continue et la consolidation des compétences en matière de médecine vétérinaire, en plus de ses efforts pour se positionner aux plans national et régional, tout en contribuant au renforcement du programme national et international de lutte contre les maladies animales”, a encore fait remarquer le ministre.

Une journée d’information sur “la veille zoosanitaire” a été organisée au club de la garde nationale à la Soukra, à l’occasion de l’obtention par le centre de l’accréditation de la commission des critères biologiques et de la commission de l’OiE, en tant que centre spécialisé dans le domaine de la formation continue et du développement des capacités vétérinaires.

Des présentations ont été données sur les thèmes de la formation continue et la veille sanitaire animale, en plus de l’hommage rendu à plusieurs anciens directeurs généraux du centre en présence du représentant du bureau régional de l’OiE pour l’Afrique du nord.