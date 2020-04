La Direction générale des services vétérinaires relevant du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche fait savoir, dans un communiqué publié jeudi 23 avril, que les produits alimentaires d’origine animale ne représentent, actuellement, aucun risque de contagion par le coronavirus, si les conditions d’hygiène sont respectées durant les processus de production et de commercialisation.

Dans cette logique, elle recommande de s’approvisionner, durant le mois de Ramadan et l’été, en produits alimentaires d’origine animale contrôlés et qui proviennent d’établissements soumis au contrôle vétérinaire ou ayant un certificat sanitaire vétérinaire.

La liste des établissements ayant une certification sanitaire vétérinaire est disponible sur le lien suivant : http://www.agridata.tn/group/sante-animale-et-securite-sanitaire

Pour les produits de pêche, la Direction recommande de s’approvisionner auprès des commerces et des points de vente qui respectent les conditions d’hygiène et de sécurité et d’opter pour les variétés de qualité supérieure.

Pour le thon en conserves, la direction a appelé les citoyens à éviter de faire leurs achats auprès des étals exposés au soleil et d’opter pour les marques industrialisées par des entreprises disposant d’une certification sanitaire, en vérifiant l’étiquetage des conserves, les dates limites de consommation, le numéro de lot et les coordonnées de l’usine en question.

Par ailleurs, la Direction conseille aux citoyens d’éviter l’achat des viandes provenant des abattoirs anarchiques et d’opter plutôt pour les viandes rouges portant le cachet sanitaire et les viandes blanches provenant des abattoirs agréés par les services vétérinaires.

Elle souligne la nécessité d’acheter les œufs commercialisés dans le respect des normes d’hygiène, en privilégiant les œufs emballés, tout en vérifiant les dates de production et des délais limites de consommation.

Elle a, en outre, recommandé d’acheter le lait et les produits laitiers traités thermiquement dans les établissements disposant de la certification sanitaire vétérinaire et respectant les normes et les chaînes de froid, tout en vérifiant les dates limites de consommation.

Les services vétérinaires du ministère ont aussi, exhorté les vendeurs des produits alimentaires d’origine animale, à appliquer les normes d’hygiène et de santé, à désinfecter régulièrement leurs mains et les surfaces d’exposition des produits, tout en respectant le principe de distanciation sociale et les conditions de prévention du coronavirus.