“Les Journées du Roman Italien” auront lieu les 21 et 22 novembre à la Maison du Roman en présence de romanciers, interprètes, académiciens et journalistes de Tunisie et d’Italie.

Selon un communiqué du ministère des Affaires Culturelles, l’évènement prévoit la tenue jeudi 21 novembre (13h30) d’une exposition sur le roman italien et le roman italien traduit.

Les journées verront des interventions de l’écrivaine Francesca Bellino et son compatriote l’écrivain Giuseppe Catozzella. Les conférences seront données par des interprètes et académiciens Ahmed Sommai et Ezzeddine Enaya de Tunisie et Francesco Leggio d’Itali, aux côtés du poète et éditeur tunisien Souleimane al-Nesseri. Ils aborderont des thèmes comme “Le Multiculturalisme arabo-italien” et “La Traduction du Roman italien en arabe”.

Francesco Loggio s’attardera sur le thème de “La Traduction du roman arabe en italien” et “La Narration italienne de Sicile, de Sciascia à Camilleri”. Il s’agit d’un célèbre duo italien, sachant que Leonardo Sciascia est un écrivain, essayiste, journaliste et homme politique (1921-1989) et Andrea Camilleri est un écrivain et metteur en scène (1925-2019).

Ahmed Sommai reviendra sur “L’expérience romanesque d’Amberto Eco”, universitaire, érudit et écrivain italien disparu en 2016 et l’oeuvre d’ “Emilio Salgari, le pirate du roman italien” écrivain, auteur de romans et nouvelles d’aventures exotiques ayant connu de nombreuses adaptations au cinéma et à la télévision (1862-1911).

Les séances inaugurales des journées seront animées par deux journalistes tunisiennes. Au programme également un séminaire, le premier jour, sur “Le Roman italien” avec Khaoula Ferchichi et un autre sur “L’expérience narrative italienne” avec Rym Kacem, durant la 2e journée.

L’acteur Ahmed Hefiane présentera quant à lui son expérience dans l’interprétation de rôles dans les films italiens et dans des adaptations cinématographiques à partir de romans.

Les conférences seront ouvertes au public pour une séance débat autour des divers thèmes abordés.

Voici le programme détaillé des journées du Roman Italien à la Maison du Roman :