Un mémorandum d’entente visant le renforcement de la coopération et le partenariat entre l’Instance tunisienne de l’investissement (TIA) et les 8 chambres de commerce et d’industrie tunisiennes (Tunis, Bizerte, Nord-Ouest, Cap Bon, Centre, Sud-Est, Sud-Ouest et Sfax) a été signé mardi 19 novembre à Sfax.

Ce mémorandum, signé en marge de la deuxième édition du Forum des Chambres de commerce et d’industrie tunisiennes (CCI), offre un cadre général pour le renforcement des opportunités d’investissements dans les différentes régions relevant des CCI, ainsi que pour la promotion du secteur privé.

Les parties signataires ont convenu de créer une base de données sur les opportunités d’investissement et les projets dans les régions, lesquelles seront communiquées via leurs sites électroniques.

Il s’agit également, d’organiser des journées de partenariat et des manifestations économiques réunissant des hommes d’affaires tunisiens et leurs homologues étrangers.

Les travaux du forum tenu sur le thème “le Secteur privé, réalités et perspectives “, se sont articulés autour de quatre axes en l’occurrence le partenariat public privé (PPP), la logistique en tant que facteur de soutien à l’efficacité de l’entreprise, les mécanismes de financement de l’entreprise et le capital humain et l’attractivité des talents.