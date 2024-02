Ce soir, les régions côtières du nord de la Tunisie connaîtront des pluies temporairement orageuses et parfois intenses, selon l’Institut National de la Météorologie (INM). Soyez prudents face à ces intempéries !

Des vents forts souffleront également sur le nord du pays. Les températures resteront fraîches, oscillant entre 15°c et 19°c au sud et entre 11°c et 14°c dans le reste des régions. Elles atteindront même 8°c dans les hauteurs.

La mer sera agitée à très agitée au nord de la Tunisie, très agitée à localement violente à l’Est du pays et très agitée dans le golfe de Gabès.

Soyez vigilants si vous habitez ou vous rendez dans ces régions. Restez informés des dernières prévisions météorologiques et suivez les conseils des autorités locales.