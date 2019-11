A l’occasion de la 2ème édition de la manifestation Smart Industrie qui se tiendra les 19 et 20 février 2020 à Tunis, l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) organise, sous l’égide du Ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, en partenariat avec l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI), en collaboration avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) et l’Association Tunisienne des Inventeurs (ATI) en coordination avec l’Union Tunisienne de l‘Industrie, du Commerce et de l‘Artisanat (UTICA), la 2ème édition du Concours National de l’Invention et le 1er Salon des Inventeurs Méditerranéens.

Au cours du 1er Salon des Inventeurs Méditerranéen, des stands seront mis gratuitement à disposition des inventeurs méditerranéens, qui veulent présenter leur invention et participer à la sélection finale des lauréats de la 2ème édition du Concours National de l’invention.