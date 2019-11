Patrimoine et architecture seront au line-up de la première édition des Journées Architecturales de Carthage (JAC) qui a lieu du 30 novembre au 2 décembre 2019 à la Cité de la Culture.

Selon les grandes lignes des Journées, annoncées lundi 18 novembre par la Cité de la Culture, la question patrimoniale et identitaire qui est au cœur de l’approche architecturale contemporaine sera davantage explorée en présence d’éminents architectes tunisiens et étrangers. Les architectes dévoileront leur côté inventif par des créations et variantes artistiques dans divers domaines qui seront visibles dans le cadre d’une exposition. Ils s’ouvriront au public pour le familiariser davantage au métier d’architecte et les dimensions visibles et cachées de l’architecture comme étant un art majeur, classé premier.

Des conférences, rencontres-débats et expositions dédiées aux créations architecturales sont prévues par cet événement dédié à la découverte de l’architecture et du métier d’architecte.

Partant d’une ambition de vulgariser l’architecture en tant que discipline artistique et culturelle, les JAC verront une parade architecturale sur le thème de l’identité qui est orchestrée par les étudiants en architecture.

Les Journées Architecturales de Carthage est une manifestation organisée à l’initiative du ministère des Affaires Culturelles, en partenariat avec l’Ordre des Architectes de Tunisie (OAT) et l’Ecole nationale d’architecture et d’urbanisme (Enau). L’événement verra la participation de l’Institut national du patrimoine (INP) et de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC).