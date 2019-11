Une augmentation de 6% des demandes d’emploi a été enregistrée durant les 9 derniers mois, selon les statistiques de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI), relevant du ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi.

Le nombre des demandes d’emploi enregistré auprès de l’agence durant ces 9 derniers mois est de l’ordre de 137.109 contre 129.409 demandes durant la même période de 2018.

Le nombre des demandeurs d’emploi inscrits depuis deux ans dans les bureaux d’emploi est de l’ordre de 72,2% de l’ensemble des demandes d’emploi.

S’agissant des demandes d’emploi déposées par les diplômés de l’enseignement supérieur, le nombre a atteint 62 195 dont 25 572 des diplômés de l’enseignement supérieur spécialisés en sciences et technologie, 18 030 en gestion et droit, 13 958 en lettres et sciences humaines et 2 115 spécialisés en médecine et autres spécialités paramédicales.

Le taux de chômage en Tunisie a atteint, durant le troisième trimestre de l’année en cours, 15,1%. Le nombre des chômeurs a atteint ainsi 628 300 personnes, selon les statistiques de l’Institut national de la statistique (INS).

Le taux de chômage parmi les diplômés de l’enseignement supérieur durant le troisième trimestre de l’année en cours est de l’ordre de 28,6%. Le nombre général des chômeurs atteint ainsi 262 700.