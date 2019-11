Quel est le lien entre la Tunisie, l’Algérie, l’Autriche et la Croatie en ce mois de novembre ? C’est la météo.

En effet, dans une publication datée du 15 novembre 2019, le météorologue Gilles Matricon, indique que «depuis début novembre, les conditions météorologiques sont particulièrement agitées sur une grande partie du bassin méditerranéen. Le nord de l’Algérie, de la Tunisie, l’Italie et les Balkans sont à nouveau touchés par des intempéries jusqu’à mardi ou mercredi prochain. Pluies intenses, inondations, tempête en mer et neige abondante en montagne marquent à nouveau ces prochains jours».

Pour ce spécialiste, « cette situation… s’explique par la plongée d’un vaste système dépressionnaire de la Scandinavie au Groenland vers le Maghreb. Au contact d’une mer encore très douce en cette période de l’année, l’arrivée de cet air polaire accentue le conflit thermique et l’intenté des intempéries ».

Et les détails que fournit Gilles Matricon pour ce week-end sont inquiétants. Ainsi, à part qu’“une dépression se creuse au large des côtes algériennes et remonte vers la Sicile et tout le nord de l’Italie ainsi que la Croatie et l’Autriche…“, il indique que “le nord de l’Algérie et le nord de la Tunisie sont à nouveau les zones les plus exposées aux fortes intempéries. Entre samedi et mardi, on attend 40 à 100 mm d’eau avec localement des cumuls de 150 mm, notamment sur les zones côtières proches des reliefs…“.

Toujours dans ses explications, le météorologue assure qu’“entre la Tunisie, l’Algérie et la Sicile, la mer est très forte avec des vagues pouvant atteindre 6 à 7 mètres de haut. Les rafales les plus fortes atteignent 120 km/h sur les caps et côtes exposés de l’est de l’Algérie et du nord de la Tunisie“.

Une accalmie est cependant prévue à partir de mercredi 20 novembre. En attendant, il faudra faire preuve de vigilance.