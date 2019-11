Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, a déclaré, jeudi 14 novembre, que les centres de carrière et de certification des compétences (4C) ont été intégrés dans 75% des institutions universitaires, en vue d’améliorer l’employabilité des diplômés, et ce, dans le cadre d’un programme qui a démarré depuis trois ans visant à consacrer l’ouverture de l’Université tunisienne aux institutions économiques.

‘”Environ 150 centres ont été créés pour prendre en charge et de fournir une formation supplémentaire en langues étrangères et en nouvelles technologies aux étudiants, afin de les préparer à l’entrée sur le marché du travail qui requiert d’autres types de compétences, outre les connaissances académiques”, souligne Khalbous, en marge de l’inauguration d’un Centre de carrière et de certification des compétences à l’Institut supérieur de biotechnologie de Sidi Thabet (ISBST).

Il a ajouté que plus de 48 mille étudiants ont bénéficié des 4C, en plus de la formation dispensée à 2500 professeurs encadreurs qui accompagneront les étudiants, dans le but d’améliorer leurs compétences.

En marge de l’inauguration du centre en question, l’ISBST de Sidi Thabet qui compte 500 étudiants, a organisé une journée porte ouverte pour promouvoir les différentes spécialités incluses dans ses programmes d’études, ainsi que les projets des lauréats dans les spécialités de le biotechnologie, en présence d’industriels et de partenaires européens liés à l’institut par des accords de partenariat et des conventions de financement des recherches scientifique et des stages.