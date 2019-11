Un cycle de formation intitulé “Inventaire et Gestion des Collections Muséographiques et des Biens Culturels” se déroulera du 18 au 22 novembre à Tunis, informe le ministère des Affaires Culturelles, dans un communiqué publié mercredi.

Cet évènement organisé par la direction générale du Patrimoine et la direction des Musées, se tiendra sous l’égide du ministère des Affaires Culturelles et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). La formation aura lieu en collaboration avec l’Institut National du Patrimoine (INP), l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) et le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM) qui est un musée national français, siègent dans la ville de Marseille.

Divers thèmes seront traités par 100 conservateurs de l’Institut National du Patrimoine (INP) tenant les inventaires dans les musées archéologiques, ethnographiques et laboratoires de conservation. L’atelier sera animé par deux expertes au Mucem, Julie Durin et Sabrina Paumier.

Il s’agit de thèmes en relation avec les moyens de définir et inventorier une collection patrimoniale, de gérer un fonds documentaire, de créer une fiche d’inventaire à partir de différents cas pratiques et de mettre en ligne des collections.

La formation vise aussi les principes de conservation préventive appliqués au Centre de Conservation et de ressources (CCR), les matériaux de la conservation, la gestion des mouvements d’œuvres et le marquage des collections qui sera fait dans le cadre d’un atelier pratique.