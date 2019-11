En commémoration du 15e anniversaire de la mort du président palestinien Yasser Arafat (Abou Ammar), la Tunisie a renouvelé son ferme soutien à la cause palestinienne et à la création d’un Etat indépendant avec Al Qods pour capitale.

Dans une déclaration publiée à cette occasion mardi, le ministère des Affaires étrangères a rappelé “les luttes du défunt et de ses camarades de la première génération pour rétablir le droit palestinien et l’enraciner génération après génération, par le biais de la lutte du peuple palestinien et le grand nombre martyrs”,

“Abou Ammar a mené la lutte palestinienne pendant plus de quatre décennies et a consacré sa vie à la cause de son pays et de son peuple”, souligne la déclaration.

La Tunisie a réaffirmé son engagement indéfectible à soutenir le peuple palestinien, appelant la communauté internationale et les parties concernées à obliger l’occupation à respecter les résolutions de la légitimité internationale, en particulier celles du Conseil de sécurité des Nations unies.

Elle s’est déclarée convaincue que la détermination du peuple palestineien prélavera en fin de compte “peu importe la gravité des crises, de l’adversité et des agressions”.