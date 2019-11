Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche appelle les citoyens à la vigilance et à ne pas s’approcher des ouvrages hydrauliques -barrages, lacs collinaires et oueds-, en raison des prévisions de l’INM, annonçant la poursuite des perturbations météorologiques.

Dans son communiqué publié mardi 12 novembre, le département de l’Agriculture recommande également aux pêcheurs de ne pas s’aventurer en mer et de prendre les précautions nécessaires pour fixer leurs embarcations à quai, jusqu’au mercredi 13 novembre 2019.

Le ministère informe en outre que son comité de veille et de lutte contre les catastrophes restera en réunion permanente, tout en renforçant le contrôle du niveau des eaux dans les barrages et les lacs collinaires.

Il a, par ailleurs, rassuré les citoyens que la situation demeure sous contrôle dans les zones agricoles où aucun dégât matériel n’a été enregistré jusqu’à l’heure.

L’INM a annoncé, très tôt ce mardi, la persistance d’un temps pluvieux avec des pluies intenses et en quantités importantes sur les régions du nord et du Sahel, notamment Nabeul, le Grand Tunis, Bizerte, Béja, Jendouba, Zaghouan, Sousse, Monastir et Mahdia où les quantités varieront entre 40 et 60 mm et pourront atteindre localement, 80 mm.

Des vents forts dépassant 100 km/h en rafales sont également attendus sur les régions côtières nord et les hauteurs.