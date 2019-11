Le conseil de gestion des terres collectives de Béni Khiar au gouvernorat de Nabeul (Cap Bon) envisage de planter 100 mille arbres de pin d’Alep avant la fin de 2020. Il veut, à travers cette action régénérer une forêt de pin d’Alep, dont 150 hectares ont été ravagés par des incendies, l’année dernière, a déclaré à l’agence TAP, le président du conseil Mohamed Said, à l’occasion de la Fête nationale de l’arbre.

Une étude a été déjà réalisée pour diagnostiquer la situation foncière et identifier les possibilités offertes pour créer en parallèle des projets au profit des jeunes chômeurs à travers l’exploitation de certaines terres, a-t-il encore dit.

Le projet de gestion de la forêt de pin d’Alep, réalisé par le conseil de gestion dans la forêt de Henchir Oued el Kebir vise le boisement des terres incendiées et la création de projets touristiques et environnementaux et des projets de production agricole forestière et aussi d’activités sportives.

Dimanche à la localité de Béni Khiar, des bénévoles, des jeunes, des forestiers et des agents du Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) ont assisté avec la ministre de la Jeunesse et des Sports, Sonia Ben Cheikh, à la célébration de la fête de l’arbre en plantant de nombreux arbres forestiers.