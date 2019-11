L’association “Borj khadija pour la culture et la citoyenneté” vient de lancer le Prix arabe Abou Kacem Chebbi pour les jeunes poètes, et ce dans le cadre de la célébration de la naissance du poète tunisien disparu, Abou Kacem Chebbi, le 24 février 1909, et décédé le 9 octobre 1934.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge de sa participation à la Foire Internationale du Livre de Sharjah (30 oct-9 nov 2019), le président de la maison édition “Samed” et le président du bureau fondateur de l’association, Neji Marzouk, a indiqué que ce prix a pour objectif de promouvoir la poésie auprès des jeunes arabes, précisant que cette compétition est ouverte à tous les jeunes du monde arabe dont l’âge ne dépasse pas les 25 ans (âge de la disparition du poète).

“Le délai de la réception des candidatures est le 31 décembre 2019” a fait savoir Marzouk en soulignant que cette compétition vient célébrer à la fois la jeunesse, le romantisme et la liberté, à travers l’amour des mots et en célébrant la naissance d’un poète qui a marqué par sa modernité, son humanisme, et sa sensibilité la poésie tunisienne et arabe.

Parmi les règles de la compétition, les textes doivent être écrits en prose et en langue arabe classique, a indiqué l’éditeur en mentionnant que les textes proposés ne doivent pas dépasser les 3000 mots, ajoutant que les candidats peuvent envoyer leurs poèmes à l’adresse mail de l’association : ass.borj.khadija.c.c@gmail.com

Les trois lauréats seront couronnés lors d’une cérémonie organisée par l’association “Borj Khadija pour la culture et la citoyenneté” en février 2020, à l’occasion de la célébration de la naissance du poète Abou Kacem Chebbi, a mentionné Neji Marzouk en précisant qu’en plus des prix décernés pour les trois lauréats, les poèmes primés seront publiés par la maison de l’édition “Samed” dans un recueil.

Créée en septembre 2018 à Chebba (Gouvernorat Mahdia), l’association “Borj Khadija pour la culture et la citoyenneté” a pour objectif de promouvoir la culture et la citoyenneté auprès des jeunes de la région de la Chebba, à travers l’organisation de séance de lecture et de débat autour d’écrivains et de romans contemporains. L’association organise aussi des activités à caractère social comme des journées de sensibilisation pour le dépistage des maladies cancéreuses.