Après avoir roulé sa bosse aux quatre coins du monde (Brésil, France, Emirats arabes unis), cette spécialiste de la finance pose ses valises en Tunisie. Pour se mettre à son propre compte comme consultante.

Expatriée depuis une dizaine d’années, Donia Slama, spécialiste de la finance, vient de clore le chapitre émirati de sa vie –elle a exercé pendant trois ans et demi comme associée chargée du financement immobilier à Mashreq Bank.

Plus ancienne banque privée aux Emirats arabes unis (ex Bank Of Oman jusqu’en 1993), créée en 1967, cette banque fournit aujourd’hui des services bancaires personnels classiques et islamiques. Elle a douze représentations dans neuf pays, en Europe, aux Etats-Unis, en Asie et en Afrique.

Donia Slama est rentrée en Tunisie pour y entamer une nouvelle étape de sa carrière. Après avoir travaillé pour d’autres depuis le début en 2007, elle a décidé de se mettre à son propre compte en créant D.S. Consulting, pour opérer comme consultant. Sous cette nouvelle casquette, Donia Slama va pouvoir mettre à profit l’expérience accumulée au cours des douze dernières années.

Détentrice d’un diplôme d’ingénieur de l’industrie de l’Ecole Centrale de Lille et d’un master en stratégie et management à ESSEC Business School (management stratégique, marketing stratégique, gestion de marque, finance et évaluation d’entreprise), elle a débuté son parcours professionnel comme courtière assistante à Sao Paulo, au Brésil, comme courtier assistant à International Agri Commodities Brokers. A ce sujet, Donia Slama indique avoir contribué à l’élaboration d’un «business model» pour un projet de «Mécanisme de développement propre», notamment en calculant les investissements nécessaires et le retour sur investissement.

Elle a enchaîné ensuite avec une expérience de deux mois au sein de «Nejma Huiles». Sa mission a consisté, au sein de cette entreprise de Slama Group, à «coordonner les informations entre les équipes durant le développement d’un projet de franchise en Libye, évaluer les niveaux de risque et mis à jour le planning en conséquence et créé un outil en ligne de reporting afin d’évaluer le projet et communiquer au top management».

De fait, NEJMA HUILES (Slama Group) a ouvert en 2008 en Libye, avec des partenaires locaux, une usine de conditionnement et mise en bouteille d’huile végétale en 2008 sous la marque «Nejma».

Avant d’émigrer aux Emirats arabes unis –en 2013, où elle a débuté comme analyste financière à Air Liquide Middle East & North Africa-, elle a travaillé en France à Lafarge (project manager au département marketing) après un premier contact avec Air Liquide, où elle a effectué un stage en finance d’entreprise.

M.M.