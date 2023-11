Warren Buffett est un homme d’affaires américain, né le 30 août 1930 à Omaha, dans l’État du Nebraska. Il est le fondateur, président et directeur général de Berkshire Hathaway, une holding qui investit dans des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.

Buffett est considéré comme l’un des investisseurs les plus brillants de tous les temps. Il a bâti sa fortune en investissant dans des entreprises sous-évaluées, en appliquant des principes d’investissement simples et efficaces, tels que l’investissement à long terme et la recherche d’entreprises ayant des avantages concurrentiels durables.

En 2023, la fortune de Buffett est estimée à 113,8 milliards de dollars, ce qui fait de lui l’homme le plus riche du monde.

Une enfance modeste

Warren Buffett est né dans une famille modeste. Son père, Howard Buffett, était un homme d’affaires prospère, mais il a toujours inculqué à son fils l’importance de l’épargne et de l’investissement.

À l’âge de 11 ans, Buffett a commencé à investir dans des actions. Il a gagné ses premiers dollars en vendant des chewing-gums et des journaux devant sa maison.

Une carrière fulgurante

Buffett a obtenu son diplôme de l’Université de Columbia en 1951. Il a ensuite travaillé comme analyste financier chez Graham-Newman, une société de gestion d’actifs fondée par Benjamin Graham, un célèbre investisseur.

En 1956, Buffett a quitté Graham-Newman pour fonder sa propre société d’investissement, Buffett Partnership. La société a connu une croissance rapide et a généré des rendements exceptionnels pour ses investisseurs.

En 1965, Buffett a pris le contrôle de Berkshire Hathaway, une entreprise textile en difficulté. Il a transformé Berkshire Hathaway en une holding diversifiée, investissant dans des entreprises telles que Coca-Cola, American Express et Wells Fargo.

Un philanthrope généreux

Buffett est un philanthrope généreux. Il a promis de donner la plupart de sa fortune à la Fondation Bill & Melinda Gates, une fondation caritative qui œuvre pour améliorer la santé et l’éducation dans le monde.

Buffett est un homme d’affaires brillant, un philanthrope généreux et une source d’inspiration pour de nombreux investisseurs. Il est un exemple de ce que l’on peut accomplir avec de la discipline, de la persévérance et une vision claire.

Quelques-unes de ses citations les plus célèbres