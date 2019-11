L’Instance supérieure indépendante pour les élections recevra en décembre prochain, d’une organisation américaine, le prix ” Peace and Humanitarian Shield”; une distinction qui sera remise cette année au Sultan Qabus d’Oman et à une association américaine active dans le domaine de l’humanitaire.

Baffoun a affirmé, au cours d’une conférence de presse à Tunis, que le conseil de l’instance vit à présent sur fond des récentes déclarations faites à certains de ses membres aux médias où ils l’accusent de monopoliser la prise de décision et signalent des soupçons de mauvaise gestion.

Prenant la parole, Adel Brinsi, membre du conseil de l’ISIE, a souligné que les déclarations n’ont pas impacté sur le processus électoral et que le conseil a validé à l’unanimité les résultats définitifs des législatives.

Il a cependant estimé que “le pays vit un climat de liberté et que faire partie du conseil de l’ISIE n’empêche pas les membres de s’exprimer sur le fonctionnement de l’instance.

La semaine dernière, Adel Brinsi, membre de l’instance électorale, s’est dit étonné de voir le président de l’ISIE préparer une rencontre d’évaluation du double scrutin législatif et présidentiel en l’absence des membres du conseil, dénonçant ce qu’il qualifie de ” monopole de décision ” de Nabil Baffoun.

De son côté, le président de l’Instance Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Nabil Baffoun, a fait savoir mercredi dernier, qu’une plainte a été déposée auprès du ministère public près le Tribunal de première instance de Tunis, suite aux déclarations “irresponsables” faites, récemment, par deux membres du conseil de l’instance.

Joint par la TAP, Baffoun a expliqué que la plainte a été déposée par l’ISIE à l’encontre de Adel Brinsi et Nabil Azizi dont les déclarations portent sur des soupçons de corruption financière et administrative et ingérence étrangère.