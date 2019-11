La bourse de Tunis a clôturé la séance de mercredi dans le vert. Le Tunindex affiche une hausse 0,11% avec 6977,68 points dans un volume de 4,071 millions de dinars, selon la bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT) Dans le vert, le titre ICF grimpe de 6,08% à 138,88 dinars, suivi par Tunisie leasing (TLS) et STB qui gagnent respectivement 4,21% et 3,50% à 8,65 D et 4,13 D.

Parmi les 28 baisses de titres de cette séance, les plus fortes sont celles de Siame qui a chuté de 3,27% à 3,25 DT, tout comme Tunisie valeurs et Electrostar qui enregistrent une diminution de 3,06% à 15,51 DT et de 2,99% à 1,62 DT.