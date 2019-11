La Tunisie vient d’adhérer à l’initiative “Adaptation de l’agriculture africaine (AAA) aux changements climatiques”, a annoncé, mardi 5 novembre, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, lors d’une réunion des ministres africains de l’Agriculture qui se tient actuellement à Marrakech (Maroc).

Lancée en 2016, en amont de la COP22 organisée au Maroc, l’initiative pour l’Adaptation de l’agriculture africaine vise à réduire la vulnérabilité de l’Afrique et de son agriculture aux changements climatiques.

Elle promeut et favorise la mise en place de projets concrets pour améliorer la gestion des sols, la maîtrise de l’eau d’irrigation, la gestion des risques climatiques et le renforcement des capacités et solutions de financement.

Elle a pour objectif de mettre l’Adaptation de l’Agriculture Africaine au cœur des débats et des négociations climatiques et de capter une partie substantielle des fonds climat. Dans son volet solutions, elle vise aussi à contribuer au déploiement de projets agricoles concrets.

A ce jour, l’initiative bénéficie du soutien de 33 pays africains, de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CNUCC) et de la FAO.