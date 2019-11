En prélude au démarrage de la 5ème édition l’un des événements promotionnels le plus populaire au monde, le “Black Friday“, l’équipe de Jumia Tunisie a convié un certain nombre de journalistes à une conférence de presse pour expliquer les objectifs de cet événement hors du commun.

Il faut tout d’abord savoir que Black Friday se déroulera du 8 au 29 novembre 2019, autrement dit les vendredis 8, 15, 22 et 29 courant.

Ensuite, on a appris que plus de 10 000 produits sont proposés sur le site et l’application Jumia, avec des remises pouvant aller jusqu’à 70% avec des nouvelles offres chaque vendredi.

Enfin, l’entreprise a mobilisé quelque 700 personnes, dont 400 livreurs et 300 agents dédiés au service après-vente et à la coordination de l’événement, et ce afin d’assurer une expérience client au top.

Pour ce faire, Jumia assure avoir renforcé ses serveurs IT afin de gérer le trafic très important qui sera généré sur son site pendant toute la durée du Black Friday.

Pour ce Black Friday 2019, Jumia a signé deux nouveaux partenariat, en l’occurrence avec Infinix -l’une des marques de smartphones les plus vendues au monde-, et avec Al Jazira -une huile d’olive made in Tunisia.

À propos de Jumia

Jumia est la principale plate-forme de commerce électronique en Afrique, présente dans 14 pays du continent. Sa mission est d’améliorer la qualité de la vie quotidienne en Afrique en exploitant la technologie pour fournir aux consommateurs des services en ligne novateurs, pratiques et abordables, tout en aidant les entreprises à se développer lorsqu’elles utilisent la plate-forme Jumia pour mieux toucher et servir les consommateurs.

C’est une marque exigeante qui propose aux consommateurs un produit d’exception qui résulte d’un savoir faire ancestral ce qui fait qu’elle gagne chaque année de nombreux prix et certification.

La plate-forme Jumia se compose d’un marché, qui relie les vendeurs aux consommateurs, d’un service logistique, qui permet l’expédition et la livraison de colis de vendeurs à consommateurs, et d’un service de paiement, qui facilite les transactions entre les participants actifs sur la plate-forme Jumia sur des marchés sélectionnés. Plus de 80 000 vendeurs proposent une large gamme de produits et de services à la demande.

Jumia Logistics facilite la livraison des marchandises de manière pratique et fiable, en s’appuyant sur un vaste réseau de fournisseurs de services logistiques tiers, parfaitement intégrés à la plate-forme technologique propriétaire de Jumia.

JumiaPay offre une solution simple et sûre pour faciliter les transactions en ligne sur la plate-forme Jumia, avec l’ambition d’intégrer des services financiers supplémentaires dans un futur proche.