Pour les entreprises allemandes membres de l’AHK, 2018 a été une année couronnée de succès. Jamais, depuis 2011, les réponses relatives à la situation des entreprises, à l’évolution du chiffre d’affaires et de l’emploi n’ont été aussi positives.

Ibrahim Debache, président AHK Tunisie

Les résultats de l’enquête de cette année montrent que les entreprises tunisiennes n’ont rien à envier aux entreprises allemandes. Elles ont même une longueur d’avance sur leurs collègues managers «allemands» en termes de chiffre d’affaires pour 2018. Elles sont également plus optimistes quant aux perspectives de leurs affaires pour les douze prochains mois (2019). La majeure partie d’entre elles veut investir davantage que les entreprises allemandes.

Quant à l’évaluation du site d’affaires Tunisie, les entreprises tunisiennes sont plus positives : elles sont plus confiantes quant au développement économique et regardent d’un œil moins critique les risques liés à la stabilité politique, au manque d’infrastructure ou les difficultés dans la coopération avec les autorités publiques. En revanche, elles souffrent davantage des coûts de l’énergie et des matières premières et des problèmes de financement que leurs homologues allemands. Tant au niveau du pourcentage qu’au niveau de la taille des entreprises, les deux groupes ont été représentés presque à égalité dans notre enquête.

Que nous montrent ces nouvelles données ? Il n’y a pas d’automatisme et les entreprises qui bénéficient d’une participation ou une maison mère étrangère ne réussissent pas systématiquement mieux en Tunisie. En tant qu’AHK, cette comparaison nous aide à mieux comprendre les interrogations et les problèmes individuels de tous nos membres et à y réagir.

Jorn Bousselmi, directeur général AHK Tunisie

64% des entreprises interrogées en Tunisie durant le mois d’Avril 2019, constatent que l’évolution de leur chiffre d’affaires pour 2018 est bonne ou satisfaisante. Quant à la situation actuelle des entreprises et l’évolution des effectifs des entreprises membres, les niveaux de satisfaction sont presque aussi élevés.

L’AHK n’a que rarement mesuré des résultats aussi positifs, seul en 2007 et en 2010 des chiffres similaires ont pu être réalisés. Depuis la révolution en 2011, les valeurs relatives au développement des activités des entreprises ont connu une hausse relativement constante. En effet, les attentes des membres pour l’année 2019 sont plutôt encourageantes.

D’où vient cette divergence entre le débat public et les résultats chiffrés du baromètre économique ? Nos entreprises membres se sont-elles dissociées de l’environnement économique tunisien ? Se lamente-t-elles sans vraie raison ? Les préoccupations et les demandes des entreprises concernant les réformes économiques et l’ouverture du marché sont-elles plutôt un signe d’impatience ? Les entreprises sont-elles impatientes parce qu’elles veulent investir davantage, recruter plus de personnel, œuvrer plus pour le développement économique et pour la Tunisie que ce qu’elles peuvent actuellement faire?”.

Pour l’année 2019

L’optimisme des entreprises continue à être au rendez-vous. Les risques globaux tels que les menaces d’une guerre commerciale et le Brexit, les incertitudes régionales ou des questions nationales telles que la vitesse des réformes en Tunisie – pour l’instant, tout cela ne semble guère alarmer les entreprises ou influencer fondamentalement leurs perspectives économiques.

Plus de 61% des entreprises s’attendent de nouveau à une amélioration de leurs activités au cours des douze prochains mois (2019), contre moins de 10% qui envisagent une détérioration de la situation.

(Source: Rapport d’enquête AHK 2018/2019)