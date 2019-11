“Un livre ouvert… des esprits éclairés”, tel est le slogan de la 38ème édition de la Foire Internationale du Livre de Sharjah qui a démarré le 30 octobre 2019 et se poursuivra jusqu’au 9 novembre 2019.

Des colloques, des activités au profit des adultes et des enfants ainsi que des débats ont rythmé la première semaine de la troisième plus grande manifestation pour le livre dans le monde après celles de Francfort (Allemagne) et Pékin (Chine).

Plusieurs sujets ont été débattus à l’instar de “l’état des lieux du roman africain et ses caractéristiques”, “le roman policier et son étroite relation avec le réel”, “la littérature arabe et la problématique de sa présence au niveau international”.

En plus des rencontres poétiques, des colloques, des animations et des représentations théâtrales pour enfants ont été aussi au rendez-vous de cette première semaine.

En marge des activités de la foire, le Sultan bin Mohammed al-Qasimi s’est entretenu avec les directeurs des différents maisons de la poésie présentes dans le monde arabe. Lors de cette rencontre, le Sultan bin Mohammed al-Qasimi a souligné le rôle de la poésie dans la promotion de la langue arabe.

En plus de la directrice de la maison de la poésie de Kairouan Jamila Mejri, plusieurs maisons d’édition représentent la Tunisie dans cette manifestation, à l’exemple de “Dar Ettanwir”, la maison d’édition “Samed editions” et Masciliana Editions, en plus du stand de l’Union des éditeurs tunisiens où ‘exposent plusieurs éditeurs.

A noter que 173 romanciers et écrivains venus de 68 pays arabes et étrangers participent à la 38ème édition de la Foire Internationale du Livre de Sharjah (30 octobre-9 novembre 2019).

Parmi les invités prestigieux de cette manifestation livresque, citons l’écrivain turc Orthan Pamuk (prix Nobel de la littérature en 2006) ou encore la romancière omanaise Jokha Altharthi (qui a obtenu le prix international-Man Booker 2019).