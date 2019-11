Le Réseau de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (REFORS) propose la présentation d’une initiative législative portant création d’un “Conseil supérieur pour l’éducation et l’enseignement”.

C’est une commission institutionnelle indépendante qui s’intéresse à l’élaboration des stratégies et des grandes réformes des systèmes éducatifs, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique en Tunisie, en plus de la relance des conseils des établissements éducatifs.

Le président du réseau, Hamadi Barouaki, appele, dans une déclaration à la TAP en marge d’une rencontre organisée à Tunis, vendredi 1er novembre, à ternir une conférence nationale avec la participation des différents ministères concernés, collectivités locales et représentants de la société civile ainsi que la présidence de la République.

L’objectif est d’élaborer une initiative législative portant création du Conseil supérieur pour l’éducation et l’enseignement et de la soumettre par la suite au Parlement pour adoption.

Le réseau avait présenté, en 2016, une initiative législative relative à ce projet devant le Parlement qui l’a pas examinée jusqu’à aujourd’hui.

Barouaki a, par la même occasion, incité à la relance du conseil de l’établissement devant rassembler en plus du cadre éducatif, les parents et les élèves ainsi que des représentants des structures municipales et de ministères.

Le fonctionnement de ce conseil serait ainsi participatif regroupant les différents intervenants afin de contribuer à l’ouverture de l’établissement éducatif sur son environnement économique et la formation d’une direction responsable et efficace dans les différents établissements.

le rôle principal du conseil serait le développement des méthodes du travail de l’établissement éducatif, l’amélioration du climat du travail et des services accordés et ce dans le cadre des objectifs de l’éducation nationale.